Юношеская сборная РФ по настольному теннису взяла золото на чемпионате мира
Золото на чемпионате мира — наше. Медаль принесла юношеская сборная по настольному теннису, сообщает телеканал «Известия». В финальном матче наши спортсмены одолели команду из США. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. А женская команда взяла серебро, уступив японским спортсменкам.
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