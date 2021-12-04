Рэпер Элджей решил обжаловать приговор о пропаганде наркотиков

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) собирается обжаловать приговор по делу о пропаганде наркотиков. Об этом рассказал адвокат исполнителя Петр Заикин в субботу, 4 декабря.

«Решение суда будет обжаловано», — сообщил Заикин.

Юрист добавил, что ему еще предстоит изучить дело.

Сам Элджей участвовать в судебном процессе не собирается: в данный момент он находится на острове Кипр. Вопрос о получении рэпером гражданства Кипра адвокат не стал комментировать.

3 декабря Зюзинский суд Москвы назначил Элджею штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Сам артист на заседание не явился. Узенюка признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»).