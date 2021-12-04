В Москве состоялась церемония вручения премии «Торнадо». Событие стало одним из самых ярких в области боевых искусств, передает телеканал «Известия». Награды вручил Национальный совет айкидо России. В этом году у премии «Торнадо» шесть номинаций.

«В боевых искусствах, и в айкидо, наставник — это больше чем тренер. Это человек, с которого ребята берут пример. Это человек, который дает им уроки не только физического искусства, боевого искусства. Это человек, который дает им уроки жизни, который дает им уроки преодоления своих собственных слабостей, потому что об этом сегодня многие, кто выступал, — и награждающие, и те, кого награждали, — говорили о том, что во всех боевых искусствах без исключения, в айкидо в особенности, самый сложный противник — это твои собственные слабости. Самая сложная и самая достойная победа — это победа над своими страхами», — выступил с поздравлениями первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В рамках церемонии прошли показательные выступления бойцов. Программы подготовили ведущие мастера разных боевых искусств. С 4 по 5 декабря в Москве пройдет Открытый всероссийский фестиваль айкидо. До 5 декабря в Москве — Открытый фестиваль айкидо. В соревнованиях примут участие 500 спортсменов из 30 регионов РФ. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы лучших инструкторов России.

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