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Доктор Ливси обрел мировую популярность и стал мемом

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Доктор Ливси обрел мировую популярность и стал мемом. Фигурка персонажа стала настоящим бестселлером, передает телеканал «Известия». Статуэтки продают давно, но в этом году за Ливси начали буквально охотиться. Фанаты спровоцировали погоню за фигуркой доктора. Сейчас на многих сайтах оформленные предзаказы уже переносят на следующий год, потому что спрос взлетел. Озвучил персонажа народный артист Украины Евгений Паперный. Артист рассказал МИЦ «Известия» об образе жизнерадостного доктора Ливси.

«Яркость этого характера, которую создал Черкасский — создатель, который ее начал. И мы с ним долго искали: какой это образ, кто это должен быть? А у меня было много «наблюдашек», я очень увлекался в молодости копированием, я пародировал очень многих известных и неизвестных, близких друзей. И когда я ему показал одну из них, он сказал: «Во! Вот это то, что есть!» Это был у нас такой Леня, его никто не знает, он драматург. Но он всегда как жил — легко и жизнерадостно.
Этот человек, когда появлялся в Доме кино, он говорил: «Женька! Я написал новый сценарий. Слушай, ты там будешь играть главную роль! Ха-ха-ха!» Вот такой Леня Слуцкий в жизни. Я его стал копировать. В отсутствие его его показывал — народ ржал», — поделился Паперный.

За более чем 30 лет существования героя советского мультика уже настигли фанатские теории, популярные в Голливуде. У жизнерадостного персонажа даже нашли темную сторону, как уверены многие зрители. Однако доказательства скрытой злобы доктора выглядят натянуто. Пугающего в поведении Ливси мало, он — воплощение позитива.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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