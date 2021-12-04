Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB». Прогноз агентства остается стабильным, передает телеканал «Известия». Отмечена рациональная макроэкономическая политика, проводимая в России. Кредитный рейтинг поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса. Среди плюсов также самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП. Однако рейтинг сдерживается риском иностранных санкций, отметили в агентстве.

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