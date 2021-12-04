Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB»
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB». Прогноз агентства остается стабильным, передает телеканал «Известия». Отмечена рациональная макроэкономическая политика, проводимая в России. Кредитный рейтинг поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса. Среди плюсов также самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП. Однако рейтинг сдерживается риском иностранных санкций, отметили в агентстве.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.