Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с Lamborghini таксиста

Дядя пострадавшего в ДТП на Новом Арбате водителя такси Kia, который столкнулся с Lamborghini, рассказал о травмах племянника в субботу, 4 декабря, в беседе с «Известиями».

«Рука сломана и зубы. Он говорить даже не может. Я звоню, он трубку не берет. Он сам позвонил, сказал место ДТП, мол, подъезжай. Честно говоря, он даже подробностей не рассказал», — поделился родственник пострадавшего.

Мужчина пояснил, что приехал на место происшествия после ДТП и ничего не может сказать об обстоятельствах аварии.

Об аварии в центре Москвы стало известно ночью 4 декабря. Автомобиль Lamborghini протаранил такси Kia, при этом у Lamborghini слетели колеса от удара, что может свидетельствовать о высокой скорости иномарки в момент встречи с препятствием.