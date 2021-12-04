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Lamborghini столкнулся с такси в центре Москвы

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ДТП с участием Lamborghini и машины такси Kia произошло на Новом Арбате в Москве в субботу, 4 декабря.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, вероятно, пострадал водитель такси.

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