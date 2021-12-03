На 93-м году жизни умерла народная артистка России Нина Ургант. Будущая актриса театра и кино родилась в Ленинградской области. Ургант окончила Театральный институт им. А.Н. Островского, сообщает телеканал «Известия». С 1962 года артистка служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей. В кино Нина Ургант известна по работам в лентах: «Укротительница тигров», «Вступление», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой» и многим другим. Всего на счету актрисы свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в «Белорусском вокзале». Жизни и творчеству артистки посвящены три документальных фильма и книга.

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