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YouDo и «Яндекс.Про» изучили рынок самозанятости

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Более 40% самозанятых получают больше 60 тыс. рублей ежемесячно на постоянной основе. Об этом говорится 6 декабря в исследовании онлайн-сервиса услуг YouDo и платформы для получения заказов Яндекс.Про, поступившем в «Известия».

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Компании изучали вопросы, которые волнуют самозанятых, сотрудничающих с YouDo и «Яндекс.Про». Как показало исследование, За неполный 2021 год число самозанятых на спецплатформах в России удвоилось. Вырос и среднемесячный заработок трети (34%) из них.

Главной причиной выбора самозанятости оказалась возможность самостоятельно формировать рабочий график. Об этом заявили 57,5% опрошенных. 42,5% назвали преимуществом низкую налоговую ставку, а 41% предпочитает работать без контроля или прямого руководства.

Плюсами назвали также отсутствие документооборота (36,5%) и возможность совмещения самозанятости с основной работой (30%). Однако работающих в этой сфере волнует низкое количество социальных гарантий, недостаточная инфраструктура и низкая поддержка на законодательном уровне.

В ходе опроса удалось также составить средний демографический портрет самозанятого в России. Это оказался мужчина в возрасте от 25 до 34 лет (37% опрошенных). Самыми популярными услугами стали виртуальный помощник (smm-менеджер, копирайтер, специалист по интернет-рекламе), курьер, строительство и ремонт, услуги такси, дизайн, организация мероприятий и промоакций, помощь в сфере IT.

В качестве хобби самозанятые выбирают путешествия, спорт, чтение книг, автомобили, инвестиции и получение дополнительного образования. Почти 50% респондентов оказались младше 34 лет, еще треть находится в возрастном диапазоне от 25 до 44 лет.

Несмотря на популярность самозанятости, дополнительными мерами поддержки, которые разрабатывались как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса, пользуются лишь 17% респондентов.

Всего в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.

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