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Актер Щербаков назвал огромной потерей смерть Нины Ургант

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Актер Борис Щербаков в пятницу, 3 декабря, выразил соболезнования в связи со смертью актрисы театра и кино Нины Ургант.

«Потрясающая актриса, удивительный человек. Очень жаль, что она ушла. Это огромная потеря»,приводит его слова РЕН ТВ.

Актер отметил, что ценил, любил и уважал Нину Ургант. На него произвели впечатление все ее работы, в том числе в кинофильме «Белорусский вокзал».

Щербаков также рассказал, что работал с актрисой в фильме «Я служу на границе», где она сыграла его мать.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни ранее в этот день. Дата и место похорон актрисы пока не названы.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

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