Два землетрясения зарегистрировали в Сахалинской области
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Сахалинской области 3 декабря. Очаги располагались рядом с островом Сахалин и Курильскими островами.
По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда землетрясений составила 4,0 и 4,9. Первый очаг располагался рядом с Сахалином на глубине 27 км. Эпицентр землетрясения вблизи Курил находился на глубине 300 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
Разрушения в результате сейсмической активности не зарегистрированы, угроза цунами не объявлена.
30 ноября на юго-западе Китая зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на территории уезда Шуанху в городском округе Нагчу.