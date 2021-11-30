Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на юго-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 30 ноября в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

По данным сейсмологического управления, подземные толчки были зафиксировано в 21:53 по пекинскому времени (16:53 мск). Эпицентр находился на территории уезда Шуанху в городском округе Нагчу.

Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине примерно 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 30 ноября землетрясение магнитудой 5,1 балла было зафиксировано в Турции, вблизи города Урла в провинции Измир на побережье Эгейского моря. Сведений о жертвах и разрушениях также не поступало.