Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Сейсмологи зафиксировали в Турции землетрясение магнитудой 5,1. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщило издание Daily Sabah.

Подземные толчки произошли на западе страны вблизи города Урла в провинции Измир на побережье Эгейского моря.

Позднее были зафиксированы афтершоки магнитудами 4,3 и 2,8.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало, пишет НСН.

29 ноября на Турцию обрушилась непогода. Во многих провинциях страны ураган срывал крыши домов и рушил конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, никто не пострадал.

Жертвами урагана стали четыре человека, еще 19 получили различные травмы.

Из-за непогоду было приостановлено движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.