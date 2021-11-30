Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
Сейсмологи зафиксировали в Турции землетрясение магнитудой 5,1. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщило издание Daily Sabah.
Подземные толчки произошли на западе страны вблизи города Урла в провинции Измир на побережье Эгейского моря.
Позднее были зафиксированы афтершоки магнитудами 4,3 и 2,8.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало, пишет НСН.
29 ноября на Турцию обрушилась непогода. Во многих провинциях страны ураган срывал крыши домов и рушил конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, никто не пострадал.
Жертвами урагана стали четыре человека, еще 19 получили различные травмы.
Из-за непогоду было приостановлено движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.