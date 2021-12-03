Очевидец рассказал о пострадавшем в конфликте со стрельбой в Москве

Очевидец по имени Адам рассказал о пострадавшем в инциденте со стрельбой в центре Москвы в ходе дорожного конфликта в пятницу, 3 декабря.

«Мы увидели, что выносят человека на носилках... У него было страдающее лицо, ему было больно, у него было много крови из руки», — цитирует мужчину «РИА Новости».

Он добавил, что не видел ни самого момента конфликта, ни стрельбы. Он застал только момент, когда медики уносили пострадавшего таксиста, передает RT.

Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице в Москве. Между двумя мужчинами произошел конфликт. По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку», вероятно, дожидаясь пассажира. Это был участок, предназначенный для движения, сообщает телеканал «360». Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Затем он скрылся с места происшествия. Для поимки злоумышленника был введен план «Перехват».

Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.