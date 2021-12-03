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На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров

На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров
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Полуостров растаял на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

«Полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной три километра», — говорится в сообщении.

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Как уточнили в национальном парке, после наблюдений специалисты выяснили, что мыс был ледником, оставшаяся часть его сейчас находится на отмели.

«Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела», — передает слова директора нацпарка Александра Кирилова пресс-служба.

В 1894 году норвежский ученый Фритьоф Нансен, открыв остров, предполагал, что их два. Один он назвал Ева в честь жены, маленький — Лив, в честь дочери. Позже оказалось, что это один остров. Площадь его каждый год уменьшается.

«Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году», — передает пресс-служба слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова.

Отмечается, что в 2021 году эту информацию удалось подтвердить. Достоверным доказательством послужили фото- и видеосъемка с квадрокоптера.

Национальный парк «Русская Арктика» — это самая северная и большая в России особо охраняемая природная территория, в состав которой входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

10 ноября ученые рассказали о скором исчезновении некоторых островных государств. Как предупредили специалисты, некоторые тихоокеанские островные государства могут исчезнуть в результате глобального изменения климата.

Отмечается, что температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличивается в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

Эксперты подчеркивают, что в случае дальнейшего повышения глобальной температуры, возможно, разрушится 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе.

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