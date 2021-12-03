Эксперт назвал овощ вреднее колбасы

Технолог мясопереработки Павел Агапкин рассказал, какой овощ вреднее колбасы.

В беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 3 декабря, он отметил, что в колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. При жарке на сковороде в свекле из нитратов образуется большое количество нитрита.

«Посмотрите содержание нитрата в свекле — до 1000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг», — отметил специалист.

При этом он усомнился в том, что нитриты негативно влияют на организм.

«Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается», — подчеркнул технолог.

Ранее 3 декабря в Руспродсоюзе рассказали об отличительных признаках настоящей колбасы. В первую очередь при выборе продукта стоит внимательно изучить целостность упаковки, срок годности, состав товара, наличие ГОСТА и ТУ, внешний вид.

Докторская колбаса должна быть однородной упругой консистенции, срез — ровным и гладких, без жилок и хрящей.