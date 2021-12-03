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Руспродсоюз рассказал об отличительных признаках настоящей колбасы

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Покупатель колбасы перед приобретением продукта должен проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид самого товара. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в пятницу, 3 декабря.

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«Докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей», — сообщил Востриков агентству «Прайм».

Также надо учитывать, как именно была изготовлена колбаса — по ГОСТу или по ТУ. Необходимо обратить внимание, есть ли у продукта государственный знак качества. Он подтверждает, что товар превосходит ГОСТ.

Еще всегда можно ознакомится с рейтингом колбасных изделий в мобильном приложении Роскачества.

Цена тоже играет роль: стоимость товара напрямую определяется его составом. Например, в состав докторской колбасы входят говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Также допускается использование нитрат натрия и специи.

«А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины», — обратил он внимание.

26 марта врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова заявила, что ежедневное употребление колбасы может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и кожей. В особенности, по ее словам, это касается, сырокопченых колбас, которые содержат от 30% до 44% жира, а также внушительное количество соли и специй.

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