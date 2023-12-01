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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: какого числа, история праздника

Игумен Варнава рассказал о смысле и традициях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В понедельник, 4 декабря 2023 года, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об истории и особенностях праздника «Известиям» рассказал игумен Варнава, наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге.

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По словам священнослужителя, праздник Введение Божьей Матери во храм — это удивительное событие в истории всего человечества, потому что это история откровения Божьего.

«Есть такой народ Божий — еврейский народ, который в свое время получил откровение от Бога через Моисея о том, кто есть истинный Бог и как надлежит слушаться его. Были получены заповеди о богослужении и о храме, и вдруг появляется удивительная девочка, родившаяся от неплодной пары, которая уже не чаяла ждать детей по своему возрасту, — чудом родился ребенок», — рассказал игумен Варнава.

В трехлетнем возрасте девочку, которая оказалась матерью Иисуса Христа Марией, привели из Назарета в Иерусалимский храм, и она, поднявшись по ступеням, вошла в Святая Святых, куда дозволено было заходить только первосвященнику с очистительной жертвенной кровью.

Согласно сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками.

«И все стоявшие рядом первосвященники иудейского народа в изумлении застыли: что это происходит? Ребенок входит туда, куда не разрешается заходить даже первосвященникам, только раз в год после жертвоприношения. Но всех их объяло Божье вразумление — что это происходит от Господа», — добавил священнослужитель.

Родители Марии Иоаким и Анна оставили дочь в храме и вернулись домой. Мария же оставалась там до отрочества. В храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

«Это удивительное событие празднует сегодня святая Церковь. В благоговении мы стоим перед этой великой тайной — как удивительно Господь совершает наше спасение», — заключил игумен Варнава.

Для удобства читателей также опубликовано расписание православных постов на 2023 год.

Все новости по теме — в сюжете «Известий»: праздники и выходные в России в 2023 году.

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