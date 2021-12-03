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Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост

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Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Борис Добродеев стал генеральным директором компании в октябре 2016 года. До этого он два года был директором по стратегии и развитию компании, а также гендиректором соцсети «ВКонтакте».

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