Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Борис Добродеев стал генеральным директором компании в октябре 2016 года. До этого он два года был директором по стратегии и развитию компании, а также гендиректором соцсети «ВКонтакте».