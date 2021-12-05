Душа общества: как слепоглухому человеку найти работу

Дом слепоглухих, расположенный в подмосковной деревне Пучково, — реабилитационный центр, где людям с ограниченными возможностями помогают получить навыки, необходимые в быту, обрести профессию или хобби и найти друзей. Чем живет дом и его обитатели — в фотогалерее «Известий»