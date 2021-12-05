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Душа общества: как слепоглухому человеку найти работу

Бывшие затворники после реабилитации в Пучково обзаводятся профессией, семьей и друзьями
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Дом слепоглухих, расположенный в подмосковной деревне Пучково, — реабилитационный центр, где людям с ограниченными возможностями помогают получить навыки, необходимые в быту, обрести профессию или хобби и найти друзей. Чем живет дом и его обитатели — в фотогалерее «Известий»
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В центре проходят реабилитацию незрячие люди, глухие и слепоглухие
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь их обучают необходимым в быту вещам
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Подопечные центра изучают азбуку Брайля, осваивают навыки ориентации в пространстве и самообслуживания
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Большинство слепых и слепоглухих россиян сидят дома в изоляции
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Они не ходят на прогулки, у них нет друзей и работы
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работники центра помогают подопечным стать полноценными членами общества, расширить круг общения, найти друзей и интересные занятия
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В центре есть мастерские, где можно попробовать себя в разных видах ремесел
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь можно научиться готовить
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ходе совместной деятельности нередко завязывается дружба
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Можно открыть в себе какой-нибудь художественный талант
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работа ведется индивидуально с каждым подопечным
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Живут здесь от месяца до года
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кто-то при необходимости задерживается на более долгий срок
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работники центра оказывают помощь инвалидам по слуху и зрению также и на дому
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Нуждающимся в уходе покупают лекарства и продукты, оказывают психологическую и юридическую поддержку
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Дом слепоглухих в Пучково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После участия в программах центра 80% инвалидов начинают вести более активную жизнь, обзаводятся семьями, находят друзей, устраиваются на работу
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