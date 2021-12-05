Душа общества: как слепоглухому человеку найти работу

Дом слепоглухих, расположенный в подмосковной деревне Пучково, — реабилитационный центр, где людям с ограниченными возможностями помогают получить навыки, необходимые в быту, обрести профессию или хобби и найти друзей. Чем живет дом и его обитатели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В центре проходят реабилитацию незрячие люди, глухие и слепоглухие
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь их обучают необходимым в быту вещам
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Подопечные центра изучают азбуку Брайля, осваивают навыки ориентации в пространстве и самообслуживания
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Большинство слепых и слепоглухих россиян сидят дома в изоляции
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Они не ходят на прогулки, у них нет друзей и работы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работники центра помогают подопечным стать полноценными членами общества, расширить круг общения, найти друзей и интересные занятия
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В центре есть мастерские, где можно попробовать себя в разных видах ремесел
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь можно научиться готовить
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ходе совместной деятельности нередко завязывается дружба
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Можно открыть в себе какой-нибудь художественный талант
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работа ведется индивидуально с каждым подопечным
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Живут здесь от месяца до года
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кто-то при необходимости задерживается на более долгий срок
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Работники центра оказывают помощь инвалидам по слуху и зрению также и на дому
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Нуждающимся в уходе покупают лекарства и продукты, оказывают психологическую и юридическую поддержку
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После участия в программах центра 80% инвалидов начинают вести более активную жизнь, обзаводятся семьями, находят друзей, устраиваются на работу
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.