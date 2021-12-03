Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в школе Комсомольска-на-Амуре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ученика одной из школ Комсомольска-на-Амуре. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о халатности, отмечает телеканал «360».

Трагедия произошла ранее 3 декабря. Ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении. Конфликт по незначительному поводу произошел на уроке биологии, пишет REGNUM. В ходе него ученик седьмого класса ударил своего одноклассника по голове, после чего тот потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, однако спасти мальчика не удалось, пишет НСН.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз, допрашиваются ученики и администрация школы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Представитель городской администрации рассказал, что в школе отменили все внеучебные мероприятия, пишет «Москва 24».