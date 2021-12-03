Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Наука
Орбиту МКС скоррректировали для уклонения от обломков ракеты США Pegasus
Мир
Эксперт указал на отсутствие научных оснований для непризнания ВОЗ «Спутника V»
Мир
В Кремле прокомментировали переговоры Лаврова и Блинкена
Общество
Бизнес призвал ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации
Мир
Лукашенко поручил кабмину предпринять меры сглаживания эффекта санкций
Авто
Автоэксперт назвал самую распространенную ошибку автомобилистов зимой
Наука
Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»

Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в школе Комсомольска-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ученика одной из школ Комсомольска-на-Амуре. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о халатности, отмечает телеканал «360».

Трагедия произошла ранее 3 декабря. Ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении. Конфликт по незначительному поводу произошел на уроке биологии, пишет REGNUM. В ходе него ученик седьмого класса ударил своего одноклассника по голове, после чего тот потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, однако спасти мальчика не удалось, пишет НСН.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз, допрашиваются ученики и администрация школы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Представитель городской администрации рассказал, что в школе отменили все внеучебные мероприятия, пишет «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021