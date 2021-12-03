Кинокомиссию создадут в Свердловской области

На территории Свердловской области создадут кинокомиссию. Ее члены займутся возрождением процесса съемки кино. Они также будут привлекать новую аудиторию и организовывать творческий процесс.

Глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в связи с этим отметил, что подобные комиссии уже функционируют в 28 российских регионах. Губернатор отметил, что последние годы для киностудии на Среднем Урале были тяжелыми, но этой весной ее перезапустили.

Теперь у нее есть своя школа, новое оборудование. Глава региона договорился о съемках фильма об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае для повышения туристической привлекательности региона снимут вестерн об убийстве старателей и похищении золота. Сценарий утвердил губернатор Михаил Дегтярев.