Вестерн о похищении золота снимут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае снимут вестерн об убийстве старателей и похищении золота. Сценарий лично утверждает губернатор Михаил Дегтярев. Цель проекта — повышение туристической привлекательности региона.

Дегтярев рассказал об этом, выступая на стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития в Хабаровске. По его словам, Фонд кино даст на съемки 100 млн рублей, Минкульт России — 70 млн, региональный минкульт добавит порядка 50 млн, столько же поступит из внебюджетных средств, власти Петербурга согласились выделить до 30 млн рублей.

Съемки пройдут не только в Хабаровском крае, но и в Петербурге. Рабочее название картины — «Умальта». Поселок с таким названием действительно существовал в тайге Верхнебуреинского района. Там действовал молибденовый рудник. В 2001 году поселение Умальта исключили из учетных данных, и оно исчезло с карт.

Пока нет информации о том, когда стартует съемочный процесс, пишет ИА AmurMedia.