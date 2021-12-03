Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Москве

Три автомобиля столкнулись в Москве, в результате пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«На 8-м км автодороги Звенигород — Акинино — Немчинова Гора, по направлению в сторону области, произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, пострадали четыре человека», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение на данном участке затруднено.

Накануне на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись автобус и электробус. Одного пострадавшего доставили в больницу. Двое других получили медицинскую помощь на месте ДТП.