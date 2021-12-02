Три человека пострадали в ДТП с электробусом в Москве

ДТП с участием автобуса и электробуса произошло в Москве, пострадали три человека. Об этом 2 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Транспортные средства столкнулись на Ленинградском проспекте. На месте аварии работали экипажи ГИБДД и медики скорой помощи.

Одного пострадавшего доставили в больницу. Двое других получили медицинскую помощь на месте ДТП.

В октябре в Москве мужчина в ходе ссоры толкнул женщину под колеса едущего электробуса. Инцидент произошел у дома № 1 на площади Киевского вокзала. Пострадавшая погибла на месте инцидента.