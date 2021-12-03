10 человек отравились выхлопными газами в Якутии

По предположительной информации, отравление выхлопными газами произошло в Намском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в пятницу, 3 декабря.

Как отмечается в сообщении, число пострадавших оценивается в 10 человек, в числе которых шесть детей. Шестеро из пострадавших находятся в реанимации.

«3 декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу из пяти человек и одной единицы техники.

26 ноября правоохранительные органы назвали предварительную причину смерти пяти человек в многоэтажном доме в Златоусте (Челябинская область). Потерпевшие отравились угарным газом.