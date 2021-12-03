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Названы главные причины атак мошенников на россиян

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Аналитики составили топ ошибок сотрудников компаний, повышающих кибер-риски. Так, 34% опрошенных используют один пароль для нескольких ресурсов, 27% — не закрывают свой компьютер, уходя с рабочего места, 24% пользуются общественным Wi-Fi; 18% — хранят на столе записку с паролем, а 11% — оставляют важные документы на видном месте, выяснила одна из крупнейших в мире компаний по управлению корпоративными данными Iron Mountain Incorporated, опросив 11 тыс. сотрудников из 10 европейских стран, включая Россию. Результаты исследования «Известиям» предоставило представительство «Айрон Маунтен» | «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ.

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По данным исследования, четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, а каждый третий совершал критическую ошибку при работе с данными.

Недостаточная информационная грамотность персонала — одна из главных угроз компании. Есть много примеров, когда сотрудники выбрасывают важные данные, например, кредитные договоры и копии паспортов, а не отдают их в архив и не уничтожают, сообщил директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ Вячеслав Буров.

Из-за неосведомленности сотрудники переходят по фишинговым ссылкам, применяют небезопасные пароли и пытаются сами справиться с вирусами-шифровальщиками. При этом многие небольшие компании экономят на программах по информационной безопасности и обучении персонала, рассказала представитель платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пароли расписаны: названы главные причины атак мошенников на россиян»

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