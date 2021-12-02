МИД Украины заявило о проработке «пакета сдерживания» РФ

Международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в четверг, 2 декабря.

«На этих двухсторонних встречах мы продолжили <...> обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России <...> ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания», — слова Кулебы передали на сайте МИД Украины.

Он уточнил, что пакет сдерживания разрабатывается по трем направлениям. Во-первых, донесение до России по открытым и закрытым каналам, что военная операция на территории Украины будет иметь для Москвы «непоправимые последствия». Во-вторых, разработка санкционного пакета, который тут же будет применен в случае агрессии со стороны РФ. В-третьих, это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления ее обороноспособности.

2 декабря Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. По словам главы украинской дипломатии, на переговорках была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

В тот же день Кулеба заявил, что Украина не намерена проводить наступление в Донбассе. По его словам, «Украина привержена мирному урегулированию конфликта».