В Москве пробки достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 2 декабря.

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях из города, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также значительные затруднения в движении наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Загруженность дорог в столице должна снизиться к 21:00 мск, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы.

По словам синоптика, настоящая зима пришла в столицу незамедлительно и сугробы на базовой метеостанции ВДНХ к утру 2 декабря уже выросли до 8 см, пишет «Ридус».