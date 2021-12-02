В III квартале кибермошенники пытались похитить 3,2 млрд рублей

Согласно данным Центробанка, в III квартале кибермошенники пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей. Всего за июль–сентябрь зафиксировали 256 тыс. незаконных операций. По сравнению с III кварталом 2020 года активность мошенников выросла на 40%. При этом доля социальной инженерии при обмане компаний выросла почти в полтора раза, обычных же граждан так называемые работники банков стали обманывать реже, сообщает телеканал «Известия». 7,7% украденных средств удалось вернуть их владельцам. По требованию ЦБ доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов ограничили. Регулятор инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники. Центробанк собирается обязать кредитные организации проверять операции по переводу денег на возможное мошенничество. Также планируется улучшить механизм возврата похищенных средств.

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