Перенос Ростовского порта на левый берег начнут в 2022 году

В Ростове-на-Дону в следующем году стартует первый этап по переносу порта на левый берег, информирует правительство региона. Реализация проекта будет состоять из двух этапов. В рамках первого этапа планируют возвести причальную стенку, железнодорожные пути и склады, а также организовать грузовые площадки и инженерную инфраструктуру. Его завершат в 2023 году.

На втором этапе будут наращивать мощность уже работающего на левом берегу порта. Эти работы будут проводить с 2024 по 2025 год, передает RostovGazeta. Объем инвестиций оценили в 1,15 млрд рублей, Ростовский порт намерен реализовать проект за собственные средства.

Ранее в Ростове-на-Дону стартовали работы по проектированию новой канатной дороги через реку. Общая протяженность канатки составит около 2 км, она свяжет правый и левый берега Дона. Предполагается, что всего будет создано четыре станции. Две из них расположатся на правом берегу, одна промежуточная — на Зеленом острове, а конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов Арены».