Проектирование канатной дороги через Дон началось в Ростове

В Ростове-на-Дону стартовали работы по проектированию новой канатной дороги через реку. Соответствующее постановление подписал 5 августа глава города Алексей Логвиненко.

Общая протяженность канатки составит около 2 км, она свяжет правый и левый берега Дона. Предполагается, что всего будет создано четыре станции. Две из них расположатся на правом берегу, одна промежуточная — на Зеленом острове, а конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов-Арены», пишет RostovGazeta.

Завершить разработку планировочной и проектной документации необходимо весной 2022 года. Проектировщик должен представить ее на утверждение к маю.

Отмечается, что с учетом развития Левобережной зоны города власти рассмотрят предложения по продлению канатной дороги.

В июле сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят еще одну канатную дорогу (от станции метро «Заречная» с выходом на проспект Гагарина). Стоимость реализации проекта составит 2,6 млрд рублей.