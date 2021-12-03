В МИЦ «Известия» обсуждают способы восстановить трансграничное деловое сотрудничество. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» представители крупнейших российских и иностранных деловых объединений обсуждают влияние пандемии COVID-19 на бизнес в России и мире. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса

Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников в России

Тим Кнолль, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты

Алексис Родзянко, президент Американской Торговой Палаты в России

Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты

Винченцо Трани, президент Итало-Российской Торговой Палаты

Михаэль Хармс, Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (онлайн)

Фредерик Санчез, президент MEDEF International (онлайн)

Натан Хант, председатель московского правления Канадской деловой ассоциации в России и Евразии

Альф Торренс, исполнительный директор Российско-Британской Торговой палаты.

Участники пресс-конференции подпишут Меморандум в поддержку взаимного признания сертификатов о вакцинации. Документ содержит призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС, США, Канады, Великобритании и России ускорить процесс взаимного признания вакцин и соответствующих сертификатов.