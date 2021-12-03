В МИЦ «Известия» обсуждают способы восстановить трансграничное деловое сотрудничество. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» представители крупнейших российских и иностранных деловых объединений обсуждают влияние пандемии COVID-19 на бизнес в России и мире. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
- Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса
- Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников в России
- Тим Кнолль, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты
- Алексис Родзянко, президент Американской Торговой Палаты в России
- Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты
- Винченцо Трани, президент Итало-Российской Торговой Палаты
- Михаэль Хармс, Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (онлайн)
- Фредерик Санчез, президент MEDEF International (онлайн)
- Натан Хант, председатель московского правления Канадской деловой ассоциации в России и Евразии
- Альф Торренс, исполнительный директор Российско-Британской Торговой палаты.
Участники пресс-конференции подпишут Меморандум в поддержку взаимного признания сертификатов о вакцинации. Документ содержит призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС, США, Канады, Великобритании и России ускорить процесс взаимного признания вакцин и соответствующих сертификатов.