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В даркнете впервые сократились продажи данных о российских банковских картах

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Рынок кардинга — продаж в даркнете украденных данных банковских карт в виде дампов или текста — в России и СНГ впервые снизился на 77%. Об этом на конференции CyberCrimeCon 2021 заявил генеральный директор Group IB Дмитрий Волков, передает корреспондент «Известий» в четверг, 2 декабря.

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По оценкам компании, объем этого теневого рынка составил всего $270 935 за 12 месяцев (с июля 2020 года по июнь 2021-го) против $1 210 491 за аналогичный период годом ранее. Объем мирового рынка кардинга за этот период также уменьшился на 26%, до $1,4 млрд.

«Другая ситуация сложилась на рынке текстовых данных банковских карт (номер, дата истечения, имя держателя, адрес, CVV). Их количество в андеграунде увеличилось на 36% с 28 млн до 38 млн благодаря росту объема фишинговых ресурсов под известные бренды в период пандемии. Средняя цена за «текст» выросла с $12,78 до $15,2, а максимальная взлетела в семь раз — со $150 до небывалых $1000», ― рассказал Волков.

Вместе с тем Россия и страны СНГ показывают обратный тренд: общее количество данных банковских карт, выложенных на продажу в даркнете и атрибутируемых к банкам РФ и СНГ, за год сократилось на 60% — до 13,8 тыс. записей. По ожиданиям Волкова, в дальнейшем количество продаж банковских карт в андеграунде будет постепенно снижаться.

Ключевой угрозой для кибербезопасности в Group IB считают продажу в даркнете доступов к корпоративным сетям компаний. За последний год выросло количество продавцов таких доступов — в три раза, до 262, говорится в отчете компании Hi Tech Crime Trends 2021/2022. Похожими же темпами увеличивалось число предложений о продаже доступов к корпоративным сетям ― на 204%.

В сентябре «Известиям» заявили в ВТБ, что крупнейшие банки зафиксировали сокращение краж со счетов. За III квартал число хищений с банковских карт уменьшилось на 36%: показатель снижается четвертый месяц подряд. За июль–сентябрь количество хищений с карт снизилось на 12% относительно аналогичного периода 2020 года, а сумма предотвращенных краж в 2021-м увеличилась на 8%, рассказали в СКБ-банке.

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