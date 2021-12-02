РКН сообщил о планах ввести централизованное управление над VPN-сервисами

Роскомнадзор (РКН) просит компании и ведомства уведомить о необходимости использования VPN-сервисов Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunne. Об этом говорится в сообщении РКН, опубликованном в четверг, 2 декабря.

РКН попросил информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

Кроме того, РКН проинформировал о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов. При этом запрашиваемые сведения могут быть направлены на электронный адрес. Они также должны включать в себя название организации и контактную информацию.

В начале сентября было принято решение о блокировке еще шести VPN-сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.