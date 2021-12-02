ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров

За III квартал было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг, 2 декабря, на сайте ЦБ РФ.

«Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.

По данным Банка России, в прошлом квартале кибермошенники похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денежных средств, чем в 2020 году. Так, количество операций без согласия клиентов в годовом выражении составило 256,2 тыс., а их объем приравнивается к 3,206 млрд рублей.

В то же время доля социальной инженерии в подобных операциях в июле-сентябре упала до 41% с 63,8%, о которых сообщалось годом ранее. Тогда как во II квартале текущего года данный показатель составил 47%.

Ранее, 19 ноября, зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов посчитал, что количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа с подменой номера сократится минимум на 60%. Тогда как, согласно данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во II квартале 2021 года выросло до 237 тыс., объем — более 3 млрд рублей. За этот период регулятор выявил более 11 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в два раза больше аналогичного периода 2020-го.