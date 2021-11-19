В «Сбере» спрогнозировали сокращение мошеннических звонков на 60%

Количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа с подменой номера сократится минимум на 60%. Такой прогноз в интервью «Известиям» дал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Это произойдет в связи с вступлением в силу закона о блокировке таких звонков 1 декабря.

«Главный на сегодня инструмент телефонных мошенников — звонки из-за рубежа с подменных номеров. При нашем активном содействии Госдума РФ в июне приняла закон о блокировке звонков с подменных номеров. Эти законодательные изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года», ― напомнил Станислав Кузнецов.

Среди других законодательных инициатив, подготовленных при участии «Сбера», он отметил усиление ответственности за незаконные получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну, и ускоренную блокировку сайтов мошенников, незаконно предлагающих финансовые услуги, собирающих и распространяющих сведения о клиентах кредитных организаций. Оба соответствующих закона приняты в этом году и подписаны президентом РФ.

По данным ЦБ, число операций без согласия клиентов во II квартале 2021 года выросло до 237 тыс., объем — более 3 млрд рублей. За этот период регулятор выявил более 11 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

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«Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%»