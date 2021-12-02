Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за циклона с ураганным ветром

Обрушившийся на Приморье циклон со шквалистым ураганным ветром нарушил штатную работу транспорта и электроснабжение, повредил крыши домов и школ, а в настоящее время находится над Сахалином, Камчаткой, Магаданской областью и Хабаровским краем. В последнем в связи с тяжелыми погодными условиями был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 2 декабря сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве указали, что влияние на Хабаровский край циклон начал оказывать ночью 1 декабря. Тогда в краевой столице начался сильный снегопад, из-за чего в городе ввели режим ЧС. В других городах и поселениях региона тоже наблюдались обильные осадки и сильный ветер.

В ряде краевых населенных пунктов школы отменили все занятия. Также не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалин), которая связывает остров с материком, закрыты несколько дорог, приостановлена работа аэропортов в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Одновременно с этим задерживаются несколько рейсов из Хабаровска в некоторые города и поселки Хабаровского края и на Сахалин. Кроме того, из-за непогоды нарушено движение рейсовых автобусов, а на участках скоростных трасс ограничено движение большегрузных и легковых автомобилей.

Ранее в этот день сообщалось, что у берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой 9 м. Как уточнялось, шторм принес мощный циклон, под влиянием которого в акватории Охотского моря скорость ветра могла достигать 38 м/с. Видимость при этом составляла 500 м.