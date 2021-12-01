Шторм с волнами высотой 9 м ожидается у берегов Камчатки

Сильнейший шторм ожидается в Охотском море и Тихом океане у берегов Камчатки. Судоходным компаниям рекомендовали принять меры безопасности.

Шторм принесет мощный циклон, надвигающийся на Камчатку. Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на «Камчатгидрометцентр», ночью в акватории Охотского моря скорость ветра может достигать 38 м/с. Видимость составит 500 м, возможны сильные осадки.

В ночь на 2 декабря и днем 2 декабря неблагоприятные погодные явления распространятся на Усть-Камчатский район. При порывах скорость ветра будет достигать 42 м/с. Ураган, ухудшение видимости и сильные осадки пройдут в Алеутском муниципальном округе.

Опасные явления сохранятся в Усть-Большерецком районе, Елизовском муниципальном районе, Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах.

Вечером 2 декабря в акватории Охотского моря прогнозируются волны высотой 8–9 м в Соболевском, Усть-Большерецком районе, в акваториях Берингова моря и Тихого океана, в Алеутском муниципальном округе. В ночь на 3 декабря шторм будет наблюдаться в Беринговом море, в Усть-Камчатском, Олюторском и Карагинском районах.

Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона два аэропорта прекратили работу в Хабаровском крае. В ближайшие дни в регионе может выпасть от месячной до двухмесячной нормы осадков.