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Расчеты ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на острове Матуа

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Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Курильской гряды Матуа. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в Восточном военном округе (ВВО) РФ.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — отметили в ВВО.

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В пресс-службе также рассказали, что в островную зону при помощи больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ доставили технику, личный состав и материальные средства.

Кроме того, на территории Матуа силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок. В городке уже завершились работы по благоустройству помещений, которые предназначены для круглогодичного несения службы.

«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — заключили в пресс-службе.

Ранее, 29 ноября, российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.

Подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион» вооружен унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс». ПБРК разработан, в частности, для уничтожения надводных кораблей всех классов и типов из состава корабельных и авианосных ударных групп.

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