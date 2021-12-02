Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Свою версию событий актер рассказал в первом интервью после трагедии американскому каналу, передает телеканал «Известия».

«Нет, нет, нет. Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — сообщил Болдуин.

Пока телеканал выпустил лишь отрывки интервью с актером. Во время общения Болдуин не сдерживает слез и говорит, что случившиеся кажется нереальным.

Трагический случай произошел на съемках фильма 21 октября «Ржавчина» 21 октября. Во время репетиции Болдуин выстрелил из пистолета, в котором были боевые патроны. Пуля попала в оператора Галину Хатчинс, она погибла. Также был ранен режиссер Джоэл Соуз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.