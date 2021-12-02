Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия в среду, 1 декабря, вынес решение о прекращении дела, в рамках которого бывшие акционеров компании ЮКОС оспаривали приостановку судебного разбирательства о взыскании с России $50 млрд.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», — цитирует постановление, размещенное в электронной базе суда, ТАСС.

Ранее суд нижестоящей инстанции постановил приостановить разбирательство до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

В ноябре истцы в США обратились к апелляционному суду с просьбой отклонить дело, сославшись на решение Верховного суда Нидерландов.

Тот 5 ноября отменил решение апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.