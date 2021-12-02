Прямой эфир
Происшествия
В Приморье при обрушении породы на руднике пострадал один человек
Армия
Корабль «Адмирал Пантелеев» представит Россию на учения ARNEX-2021
Мир
Канадский дипломат пригрозил РФ изоляцией и крахом экономики из-за Украины
Мир
Блинкен пригрозил РФ санкциями в случае агрессии в сторону Украины
Общество
Немецкий биолог не исключил затухания пандемии с появлением «Омикрона»
Общество
В строительстве жилья решили использовать вторсырье
Общество
«Аэрофлот» отменил почти 1,2 тыс. рейсов между регионами и югом России
Мир
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Джорджии
Общество
Новый альбом Оксимирона за час релиза набрал 1 млн прослушиваний
Мир
Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к России

Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия в среду, 1 декабря, вынес решение о прекращении дела, в рамках которого бывшие акционеров компании ЮКОС оспаривали приостановку судебного разбирательства о взыскании с России $50 млрд.

Пошли от суда: что означает решение Гааги по делу ЮКОСа
Рассмотрение кассации России может занять несколько лет

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», — цитирует постановление, размещенное в электронной базе суда, ТАСС.

Ранее суд нижестоящей инстанции постановил приостановить разбирательство до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

В ноябре истцы в США обратились к апелляционному суду с просьбой отклонить дело, сославшись на решение Верховного суда Нидерландов.

Тот 5 ноября отменил решение апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021