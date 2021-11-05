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Суд отменил решение о выплате Россией более $50 млрд по делу ЮКОСа

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Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС. Дело возвращено в апелляционный суд.

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«Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения», — говорится в постановлении, размещенном 5 ноября на сайте суда.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Инстанция удовлетворила требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.

Кроме того, в Минюсте указали на то, что апелляционный суд Гааги не учел доказанного ухода компании от налогов и «практически полностью проигнорировал» факты использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением.

В начале декабря того же года сообщалось, что Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения решений арбитража по делу ЮКОСа. В Минюсте РФ решение сочли необоснованным и подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях.

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