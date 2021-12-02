Экспортный Ми-28НМ оснастят управляемыми ракетами «Хризантема»

Противотанковые управляемые ракеты «Хризантема» разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будут установлены на экспортно-ориентированные модификации новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, рассказан генконструктор КБМ Валерий Кашин в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021.

«Применяться данное вооружение на вертолете Ми-28НМ будет после завершения комплекса летных испытаний КУВ (комплекса управляемого вооружения. — Ред.) в составе вертолета», — цитирует Кашина ТАСС 2 декабря.

Он пояснил, что для вертолетного комплекса применяется обычная ракета «Хризантема», а в комплексе для боевых вертолетов используются штатные серийные ракеты. Управляемая ракета «Хризантема» находится на стадии серийного производства в течение нескольких лет, добавил генконструктор.

Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники с динамической защитой, укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы.

В конце ноября главнокомандующий ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в войска Воздушно-космических сил в 2022 году. По его словам, «уровень современности» военной и специальной техники в ВКС составит 89%.