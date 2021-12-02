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В строительстве жилья решили использовать вторсырье

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Минстрой, Минприроды и РЭО должны проработать вопрос о том, как в строительстве, ЖКХ и благоустройстве можно использовать переработанные материалы — отходы, которые могут применяться повторно, то есть вторсырье и ресурсы. К 15 декабря в кабмин следует представить предложения. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, «Известия» ознакомились с документом.

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Ранее зампред правительства уже заявляла, что кабмин намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд т такого мусора, следует создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили «Известиям», что ведомствам было дано такое поручение. Эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», заметили там. Задача проекта — создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство намерено стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

Сейчас действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды. Поэтому рационально сначала утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. В министерстве указали, что список может составить Минпромторг, так как это его компетенция.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье»

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