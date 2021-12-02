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Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
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Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана

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Работница мостового крана погибла при выполнении технологической операции на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке, сообщает 1 декабря РЕН ТВ.

По информации администрации НЛМК, 29-летняя сотрудница погибла при выполнении стандартной технологической операции. Пользователи в соцсетях указали, что на заводе за последний месяц этот смертельный случай стал вторым.

Несколько недель назад, 14 ноября, в одном из цехов НЛМК произошел взрыв, от которого работница завода получила ожоги и скончалась в больнице.

Группа НЛМК — одна из крупнейших в России на рынке производства стальной продукции. Производственные активы группы находятся в России, Европе и США. НЛМК производит более 18 млн т стали в год.

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