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Средняя площадь квартир в Москве уменьшилась на 10% в 2021 году

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За прошедшие месяцы 2021 года цены за квадратный метр в новостройках Москвы выросли на 21,6%, площадь квартир в среднем уменьшилась почти на 10%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Realiste в среду, 1 декабря.

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По данным специалистов, это говорит о том, что квартиры стали дороже, а потому собственники дробят их, чтобы продать выгоднее.

За десять месяцев текущего года более всего площадь квартир в новостройках Москвы и области уменьшилась в районе промзоны Можайска — на 61,54%, ДК Метростроя — 53,04%, Вялки-Хрипань — 40,33%, Пироговского водохранилища — 36,36%, метро «Таганская» — на 36,56%, «Динамо» — 34,09%.

Среди причин роста цен аналитики указали высокую инфляцию. Ее уровень в России на сегодняшний день составляет 8,14%, и это рекорд за последние пять лет, а в США этот показатель составляет 6,2%, для которой это рекорд за последние 30 лет, рассказали в Realiste.

Причина инфляции «импортирована с мировых рынков» и зависит от повышения мировых цен на продовольствие и стройматериалы. У поколения современных молодых людей минимум шансов купить свое жилье по сравнению с их родителями, которые почти поголовно являются собственниками недвижимости, добавили в компании.

По словам основателя, генерального директора Realiste Алексея Гальцева, цены на жилье растут также из-за льготной ипотеки в России и низких ставок по кредитам в мире. Вместе с тем количество предложений на рынках уменьшилось из-за замедления темпов строительства, удорожания стройматериалов и рабочей силы во время пандемии.

Бум на рынке недвижимости стал следствием повышенного спроса и недостаточного предложения, заключил он.

В начале октября в компании «Метриум» заявили, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет в том числе о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке города. Комплекс из четырех корпусов будет состоять в основном из студий средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаментов площадью 9 кв. м.

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