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В Подмосковье в декабре проведут около 70 новогодних ярмарок

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В Московской области проведут порядка 70 новогодних ярмарок в преддверии 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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В среду, 1 декабря, в регионе заработали первые тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Нового года. Первая из них — в Лыткарине — продлится до 5 декабря, пишет RT. На ней гости смогут найти гастрономическую и сувенирную продукцию: фермерские деликатесы, новогодние ремесленные товары и прочее. На ярмарке также проходят мастер-классы по росписи пряников, изготовлению новогодних украшений и прочие мероприятия.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, ярмарочное пространство организовано так, чтобы учесть разные интересы ее посетителей, пишет РИАМО.

Все продукты питания перед реализацией на ярмарке прошли строгий контроль, что подтверждено соответствующими сертификатами, отмечает телеканал «360».

Новогодние ярмарки в Подмосковье пройдут в 34 городских округах, сообщает REGNUM. Среди них — Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Мытищи, Одинцовсо, Орехово-Зуево, Павловский Посад и другие, пишет «Москва 24».

Всего в декабре запланировано около 70 ярмарок, что почти на два десятка больше, чем в 2020 году, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 1 декабря жители России рассказали о самых нежелательных подарках на Новый год. По данным опроса, чаще всего неудачными новогодними подарками становятся неподходящие или ненужные предметы гардероба: футболки, носки, халаты.

По словам вице-губернатора региона Натальи Виртуозовой, ярмарочный поезд, к сожалению, не доедет до каждого округа региона, однако посетить ярмарки смогут без исключения все желающие, отмечает «Ридус».

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