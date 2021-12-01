Два погранперехода ограничили пропуск грузов из России в Китай

Два пограничных перехода с КНР ограничили пропуск грузов. Китай сообщил, что будет принимать только контейнеры. Поводом для решения послужила вспышка COVID-19 в КНР, передает телеканал «Известия». С 11 ноября запретили ввоз воды, масла и древесного угля. Новые правила коснутся экспорта леса, зерна, а также угля. В связи с ситуацией РЖД ввела ограничения на отправку грузов в Китай. Компаниям готовы оказать помощь с перевозкой товара, в том числе через морские порты.

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