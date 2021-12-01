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Источник сообщил о самоубийстве «академовского» маньяка Никиты Лыткина

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Никита Лыткин, также известный как «академовский» маньяк, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.Ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник «Известий» подтвердил информацию о самоубийстве Лыткина.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые в период между декабрем 2010-го и апрелем 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие.

Лыткин и Ануфриев были задержаны в апреле 2011 года. Им предъявили обвинения в убийствах, покушении на убийства, создании экстремистского сообщества, а также в издевательствах над телами умерших. На момент совершения преступлений Лыткин еще не достиг возраста 18 лет.

Поскольку российское законодательство запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, Лыткин был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд РФ сократил срок до 20 лет. Ануфриева осудили на пожизненное лишение свободы.

18 октября Иркутский областной суд приговорил 52-летнего «тулунского» маньяка к 24 годам колонии строгого режима. Мужчина совершал преступления с 1992 по январь 2019 года в городе Тулуне. Нападения происходили у заброшенных или строящихся зданий, у железнодорожных станций, в лесополосе поздно вечером или до рассвета.

По версии следствия, осужденный совершил 27 изнасилований и два убийства в Тулуне. Одной из жертв маньяка было 13 лет. У своих жертв он забирал украшения и личные вещи.

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